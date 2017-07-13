В Пензе швейным предприятиям выделят субсидии на стимулирующие выплаты для молодежи Экономика

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение расходов на стимулирующие выплаты молодым специалистам швейных предприятий утвержден постановлением правительства Пензенской области от 12 июля 2017 года.

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Претендовать на них смогут исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства.

Документ применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января текущего года.

Как отмечается в тексте постановления, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», порядок определяет механизм предоставления денежных средств из бюджета Пензенской области субъектам МСП — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории региона, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Производство одежды» и «Производство кожи и изделий из кожи».

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В качестве основной цели обеспечения расходов заявлено развитие легкой промышленности на территории Пензенской области путем закрепления молодых специалистов на предприятиях.

Под молодыми специалистами понимаются выпускники вузов и организаций среднего профобразования, являющиеся гражданами РФ, в возрасте не старше 30 лет, трудоустроившиеся на должности «конструктор», «технолог швейных изделий», «закройщик», «портной» и «оператор швейного оборудования» в течение 1 года со дня окончания учебы; в случае беременности или рождения ребенка в течение года после учебы — не позднее 30 дней со дня достижения ребенком возраста трех лет; в случае призыва на военную службу или направления на альтернативную гражданскую службу в течение года после учебы — не позднее 30 дней после увольнения со службы.

Предполагается, что стимулирующая выплата будет устанавливаться в соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда трудовым договором или локальным нормативным актом.

Она будет назначаться молодому специалисту в течение первых 2 лет стажа и выплачиваться по истечении каждых 6 месяцев.

Главным распорядителем бюджетных средств определено министерство экономики Пензенской области.

Критерием отбора предприятий швейной промышленности, имеющих право на получение субсидий, является осуществление производства на территории Пензенской области и постановка на учет в налоговом органе в регионе.