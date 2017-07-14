11:40:06 Пятница, 14 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Подписан протокол о планах по сотрудничеству Пензенской области и ГК «Ташир»

09:45 | 14.07.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Москве в минувший четверг, 13 июля.

Подписан протокол о планах по сотрудничеству Пензенской области и ГК «Ташир»

Фото: Pnzreg.ru

В соответствии с достигнутыми договоренностями, руководство ГК «Ташир» планирует осуществить финансовые, материальные и интеллектуальные инвестиции в отрасли и конкретные объекты на территории Пензенской области.

Кроме того, инвестор будет содействовать формированию привлекательного имиджа региона с точки зрения развития бизнеса.

Правительство Пензенской области в свою очередь окажет компании содействие в реализации проектов, получении государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством, а также поможет установить деловые контакты с хозяйствующими субъектами региона.

Читайте также

Пензенский губернатор и глава ГК «Ташир» обсудили судьбу долгостроя в центре Пензы

В ходе встречи Иван Белозерцев и Самвел Карапетян также обсудили перспективные варианты взаимодействия, в числе которых развитие тепличного хозяйства и гостиничного бизнеса.

По словам губернатора, регион заинтересован в том, чтобы в районах области и Пензе появлялись новые рабочие места и увеличивалась налогооблагаемая база.

«Это возможно прежде всего за счет реализации инвестиционных проектов, поэтому наша задача — поддерживать бизнес, который готов развиваться на территории региона», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Пензенские абоненты «Ростелекома» накопили 17 млн. бонусных баллов на сервисы и фильмы ФАС заинтересовалась деятельностью предпринимателя Александра Тузова
Максим Малофеев из Пензы завоевал «серебро» Спартакиады учащихся России Торжества в честь 300-летия со дня избавления Пензы от кочевников пройдут 16–17 августа
В Пензе ТСЖ «Сура+» оштрафовано за шум в квартире В Мокшане двое молодых людей признались в краже магнитолы и аккумулятора из «ВАЗа»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама