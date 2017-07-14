Подписан протокол о планах по сотрудничеству Пензенской области и ГК «Ташир» Экономика

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Москве в минувший четверг, 13 июля.

Фото: Pnzreg.ru

В соответствии с достигнутыми договоренностями, руководство ГК «Ташир» планирует осуществить финансовые, материальные и интеллектуальные инвестиции в отрасли и конкретные объекты на территории Пензенской области.

Кроме того, инвестор будет содействовать формированию привлекательного имиджа региона с точки зрения развития бизнеса.

Правительство Пензенской области в свою очередь окажет компании содействие в реализации проектов, получении государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством, а также поможет установить деловые контакты с хозяйствующими субъектами региона.

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В ходе встречи Иван Белозерцев и Самвел Карапетян также обсудили перспективные варианты взаимодействия, в числе которых развитие тепличного хозяйства и гостиничного бизнеса.

По словам губернатора, регион заинтересован в том, чтобы в районах области и Пензе появлялись новые рабочие места и увеличивалась налогооблагаемая база.

«Это возможно прежде всего за счет реализации инвестиционных проектов, поэтому наша задача — поддерживать бизнес, который готов развиваться на территории региона», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.