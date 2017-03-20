Пензенский губернатор и глава ГК «Ташир» обсудили судьбу долгостроя в центре Пензы Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Завершение строительства здания в центре Пензы, которое известно жителям города как гостиница «Интурист», стало главной темой встречи губернатора Ивана Белозерцева с президентом группы компаний «Ташир» Самвелом Карапетяном.

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Обращаясь к бизнесмену, глава региона отметил, что ГК «Ташир» как собственник объекта имеет все ресурсы и необходимый опыт для ввода объекта в эксплуатацию.

«Безусловно, это поможет найти решение по вопросу завершения строительства здания в самом центре Пензы. Этот объект надо ввести в строй и использовать его как коммерческую недвижимость — гостиницу, офисный центр и так далее. Тем более, что сегодня здание имеет высокий процент готовности — более 65%», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в ходе переговоров стороны пришли к взаимопониманию по обсуждаемому вопросу.