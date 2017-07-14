Пензенская область вошла в топ-50 регионов по доступности приобретения жилья Экономика

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 48 место в рейтинге регионов России по доступности приобретения жилья, который подготовлен экспертами рейтингового агентства « РИА Рейтинг ».

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В качестве индикатора при его составлении использовалось оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 кв. метра в ценах начала 2017 года.

Предполагается, что для этой цели откладывается остаток денег после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности при средней зарплате уровня 2016 года и используются накопленные депозиты на начало 2017 года.

Как показали расчеты на основе данной методологии, доступность жилья за последний год в целом по стране ощутимо выросла.

Если для приобретения квартиры в I квартале 2016 года в среднем по России нужно было копить 5,1 года, то в I квартале 2017 года — 4,2 года.

По мнению экспертов, такой результат можно объяснить ростом номинальной начисленной зарплаты и суммы вкладов физлиц, а также снижением средней цены 1 кв. метра типовой квартиры на вторичном рынке.

По итогам 2016 года цена квадратного метра на вторичном рынке на типовое жилье снизилась на 4%, а в отдельных регионах отмечается падение на 15–20% по сравнению с результатами 2015 года. Номинальные заработные платы, наоборот, показали устойчивую тенденцию к росту, увеличившись по итогам 2016 года на 7,8% против 5,1% в 2015 году.

В региональном разрезе ситуация также преимущественно улучшилась. Только в трех субъектах РФ минимальный срок накопления на квартиру увеличился, а в Ленинградской области — не изменился.

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Согласно представленным сведениям, в Пензенской области доступность приобретения жилья выросла. Если на начало 2016 года семье с ребенком требовалось 7,8 года, чтобы накопить на нее, то на начало 2017-го необходимо 6,5 лет. При этом в качестве средней стоимости типовой квартиры учитывалась сумма в 2,1 млн. рублей.

Лидирующие позиции в рейтинге сохранили Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ, где семья с одним ребенком может накопить на типовую двухкомнатную квартиру менее чем за два года.

Замыкает рейтинг Кабардино-Балкария, где для достижения этой цели потребуется минимум 17 лет.