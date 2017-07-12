В Пензенской области потребительские цены выросли за июнь на 0,8% Общество

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Индекс потребительских цен составил в Пензенской области в июне по отношению к маю 100,8%, к декабрю 2016 года — 101,9%.

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Согласно данным Пензастата, цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли почти на 1,4%, на непродовольственные — менее чем на 0,2%, на услуги — на 0,8%.

Среди продуктов питания потребительские цены выросли, в частности, на колбасные изделия, икру лососевых рыб, рыбные консервы, кисломолочные продукты и йогурты, сухие молочные смеси для детского питания, пчелиный мед, растворимый кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, цитрусовые фрукты, алкоголь.

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На сахар-песок они выросли почти на 7%, яблоки — на 17%, апельсины — на 32%, картофель — 31%, белокочанную капусту — 93%, свеклу — 24%, морковь — 37%.

Средние потребительские цены составили в июне: на сахар-песок — 38 рублей 75 копеек, яблоки — 94 рубля 16 копеек, апельсины — 90 рублей 13 копеек, картофель — 38 рублей 92 копеек, белокочанную капусту — 48 рублей 82 копейки, свеклу — 29 рублей 64 копейки, морковь — 42 рубля 51 копейка.

Согласно официальным данным, на говядину в прошлом месяце установилась цена в 307 рублей 32 копейки, на бескостную — 429 рублей 91 копейку; на свинину — 245 рублей 16 копеек, на бескостную — 312 рублей 78 копеек; баранину — 307 рублей 12 копеек; куры охлажденные — 111 рублей 31 копейку; окорочка куриные — 139 рублей 44 копейки.