14:55:31 Среда, 12 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области потребительские цены выросли за июнь на 0,8%

10:16 | 12.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Индекс потребительских цен составил в Пензенской области в июне по отношению к маю 100,8%, к декабрю 2016 года — 101,9%.

В Пензенской области потребительские цены выросли за июнь на 0,8%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным Пензастата, цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли почти на 1,4%, на непродовольственные — менее чем на 0,2%, на услуги — на 0,8%.

Среди продуктов питания потребительские цены выросли, в частности, на колбасные изделия, икру лососевых рыб, рыбные консервы, кисломолочные продукты и йогурты, сухие молочные смеси для детского питания, пчелиный мед, растворимый кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, цитрусовые фрукты, алкоголь.

Читайте также

Минимальный набор продуктов питания в Пензенской области подорожал в июне на 7%

На сахар-песок они выросли почти на 7%, яблоки — на 17%, апельсины — на 32%, картофель — 31%, белокочанную капусту — 93%, свеклу — 24%, морковь — 37%.

Средние потребительские цены составили в июне: на сахар-песок — 38 рублей 75 копеек, яблоки — 94 рубля 16 копеек, апельсины — 90 рублей 13 копеек, картофель — 38 рублей 92 копеек, белокочанную капусту — 48 рублей 82 копейки, свеклу — 29 рублей 64 копейки, морковь — 42 рубля 51 копейка.

Согласно официальным данным, на говядину в прошлом месяце установилась цена в 307 рублей 32 копейки, на бескостную — 429 рублей 91 копейку; на свинину — 245 рублей 16 копеек, на бескостную — 312 рублей 78 копеек; баранину — 307 рублей 12 копеек; куры охлажденные — 111 рублей 31 копейку; окорочка куриные — 139 рублей 44 копейки.
Актуальное
Читайте также
В Пензе посетитель магазина украл 45 тыс. рублей и телефон продавца В Пензе прошло первое заседание совета при департаменте градостроительства и архитектуры
В Пензе обсудили актуальные вопросы молочной отрасли В Пензе спасатели вызволили из квартиры детей, запертых с неадекватной матерью
Пензенские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся России В Пензе задержан неадекватный мужчина, ломавший автомобиль
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама