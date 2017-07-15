В Пензенской области на поддержку молодых кадров швейной отрасли направят 4,5 млн. рублей Экономика

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Более 4,5 млн. рублей выделено из бюджета Пензенской области на поддержку молодых специалистов швейных предприятий в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

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Ранее правительство Пензенской области утвердило порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение расходов на стимулирующие выплаты молодым специалистам швейных предприятий.

Претендовать на них смогут исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых по ОКВЭД являются «Производство одежды» и «Производство кожи и изделий из кожи».

Стимулирующие выплаты в течение первых двух лет работы смогут получить молодые люди в возрасте до 30 лет, трудоустроившиеся на должности «конструктор», «технолог швейных изделий», «закройщик», «портной» и «оператор швейного оборудования».