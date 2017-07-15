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В Пензенской области на поддержку молодых кадров швейной отрасли направят 4,5 млн. рублей

12:48 | 15.07.2017 | Экономика

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Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Более 4,5 млн. рублей выделено из бюджета Пензенской области на поддержку молодых специалистов швейных предприятий в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

В Пензенской области на поддержку молодых кадров швейной отрасли направят 4,5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ранее правительство Пензенской области утвердило порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение расходов на стимулирующие выплаты молодым специалистам швейных предприятий.

Претендовать на них смогут исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых по ОКВЭД являются «Производство одежды» и «Производство кожи и изделий из кожи».

Стимулирующие выплаты в течение первых двух лет работы смогут получить молодые люди в возрасте до 30 лет, трудоустроившиеся на должности «конструктор», «технолог швейных изделий», «закройщик», «портной» и «оператор швейного оборудования».
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