В мэрии Пензы обсудили ситуацию с нестационарной торговлей Экономика

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с требованиями действующего федерального, областного и муниципального законодательства стало главной темой совещания, которое мэр Пензы Виктор Кувайцев провел в городской администрации в понедельник, 17 июля.

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На него были приглашены, в частности, руководитель управления ФАС России по Пензенской области Оксана Кузнецова и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Карим Кузахметов.

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«В настоящее время все высказанные замечания учтены, общее понимание проблем есть. Поэтому наша главная задача сейчас — сделать все для успешного развития предпринимательства в городе», — сказал Виктор Кувайцев, подводя итог обсуждению.

Комментируя итоги совещания, в пресс-службе мэрии Пензы сообщили, что все его участники согласились с необходимостью внесения изменений в законодательство в части определения единых норм осуществления предпринимательской деятельности.

«Также была достигнута договоренность о совместном обсуждении всех инициатив в сфере предпринимательства», — отметили в администрации города.