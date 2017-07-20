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Начата подготовка к «Пензенской марке» и «Сурской ярмарке»

11:33 | 20.07.2017 | Экономика

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Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Торгово-промышленная палата Пензенской области, правительство региона и мэрия начали подготовку к ежегодному конкурсу товаропроизводителей «Пензенская марка» и выставке «Сурская ярмарка», которые пройдут в центре хореографического искусства с 11 по 13 октября.

Начата подготовка к «Пензенской марке» и «Сурской ярмарке»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На межрегиональной выставке «Пензенская марка» традиционно будет представлен весь спектр товаров и услуг производственного и бытового назначения, а также продукты питания и оборудование для их переработки, выпускаемые предприятиями и организациями, находящимися на территории региона», — сообщила ИА «PenzaNews» главный специалист по связям с общественностью информационно-рекламной службы ТПП Пензенской области Юлия Пилицына.

Она добавила, что по результатам тестирования наиболее достойные товары получат свидетельство о присвоении знака «Пензенская марка», который производители смогут в течение года размещать на упаковке и использовать в рекламных целях.

В 2016 году участниками выставки и ярмарки стали около 90 товаропроизводителей.
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