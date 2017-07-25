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В Пензе обсудили возможность открытия дилерского центра John Deere

13:12 | 25.07.2017 | Экономика

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Перспективы открытия в Пензе дилерского центра компании John Deere стали главной темой встречи вице-мэра Андрея Шевченко с представителями компании «Технодом», состоявшейся в городской администрации во вторник, 25 июля.

Администрация Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, стороны обсудили возможность строительства дилерского центра, оборудованного собственным складом запчастей, ремонтной мастерской и выставочным залом техники мировых производителей — John Deere, Amazone, Manitou, Grimme, Valley и других.

«Под реализацию проекта на рассмотрение компании были предложены инвестиционные площадки в районе улиц Бийской, Аустрина и Ижевской. Планируемый объем инвестиций превышает 300 млн. рублей», — пояснили в администрации Пензы.

В пресс-службе отметили, что «Технодом» является эксклюзивным дилером производителя машин John Deere на территории пяти регионов России.
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