21:46:29 Вторник, 25 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Делегация из Белоруссии познакомится в Пензе с разработками в сфере погранбезопасности

19:03 | 25.07.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Делегация из Белоруссии прибыла в Пензу с целью знакомства с разработками местных предприятий в сфере обеспечения пограничной безопасности.

Делегация из Белоруссии познакомится в Пензе с разработками в сфере погранбезопасности

Фото: Pnzreg.ru

В ее состав вошли начальник управления Госпогранкомитета республики Андрей Гирс, замруководителя одного из отделов ведомства Сергей Бобровский и командир войсковой части 1463 Александр Рум.

Читайте также

Беларусь ценит вклад пензенских предприятий в охрану границ республики — Анатолий Лаппо

«Полагаю, что в период визита мы обсудим как текущие вопросы, так и перспективные, на которые следует обратить внимание в дальнейшем», — пояснил Андрей Гирс в ходе встречи с председателем правительства Пензенской области Николаем Симоновым, состоявшейся в министерстве экономики региона во вторник, 25 июля.

Ожидается, что на пензенских предприятиях гостям представят последние инженерно-технические разработки систем физической безопасности, предназначенные для оборудования участков государственных границ и объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба облправительства.
Актуальное
Читайте также
Олег Ягов призвал ускорить темпы капремонта гимназии №216 «Дидакт» в Заречном В Пензе с улицы Маркина украден мусорный контейнер весом почти 80 кг
В пензенском СМИ опубликовали фотографию, содержащую в названии файла мат Жительница Пензенской области арестована на 10 суток за неуплату алиментов
Пензенцы купаются на «Чистых прудах», несмотря на запрет В Пензе мужчина оштрафован за посылку с экстремистской литературой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама