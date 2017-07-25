Делегация из Белоруссии познакомится в Пензе с разработками в сфере погранбезопасности Экономика

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Делегация из Белоруссии прибыла в Пензу с целью знакомства с разработками местных предприятий в сфере обеспечения пограничной безопасности.

Фото: Pnzreg.ru

В ее состав вошли начальник управления Госпогранкомитета республики Андрей Гирс, замруководителя одного из отделов ведомства Сергей Бобровский и командир войсковой части 1463 Александр Рум.

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«Полагаю, что в период визита мы обсудим как текущие вопросы, так и перспективные, на которые следует обратить внимание в дальнейшем», — пояснил Андрей Гирс в ходе встречи с председателем правительства Пензенской области Николаем Симоновым, состоявшейся в министерстве экономики региона во вторник, 25 июля.

Ожидается, что на пензенских предприятиях гостям представят последние инженерно-технические разработки систем физической безопасности, предназначенные для оборудования участков государственных границ и объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба облправительства.