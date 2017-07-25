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В Пензе выявлено свыше 170 нарушений в сфере использования земельных участков

19:38 | 25.07.2017 | Экономика

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Нарушения, допущенные при использовании 171 земельного участка, выявлены в Пензе в период с 1 января по 20 июля 2017 года. Об этом сообщила начальник отдела муниципального земельного контроля администрации города Светлана Александрова.

В Пензе выявлено свыше 170 нарушений в сфере использования земельных участков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, все они подпадают под действие двух статей КоАП РФ — ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» и ст. 8.8 «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению».

«Результаты внеплановых проверок и материалы плановых осмотров направлены в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области для привлечения лиц, нарушивших требования земельного законодательства, к административной ответственности», — пояснила Светлана Александрова.

Она добавила, что нарушителям выданы предписания, в которых указаны сроки устранения выявленных недочетов.

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Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, информация о нарушениях по использованию земельных участков, предоставленных гражданам и юрлицам, направлена в управление градостроительства и архитектуры администрации города.

Внесены предложения об отмене постановлений о разрешении на использование земель, принадлежащих муниципалитету или государству, права собственности на которые не разграничены, с целью формирования участков для их выставления на торги.

Информация о нарушениях условий договоров аренды земельных участков направлена в управление муниципального имущества мэрии.
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