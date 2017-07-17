Прокуратура провела проверку по обращению о незаконном захвате Тузовым земли в Ахунах Общество

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области завершила проверку по обращению главы комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей, лидера всероссийского женского союза «Надежда России» Тамары Плетневой в Генпрокуратуру о незаконном захвате бывшим сотрудником ФСБ, членом общественного совета при региональном управлении МВД России Александром Тузовым муниципальной земли в курортной зоне Ахуны.

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В ответе за подписью прокурора Натальи Канцеровой, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», говорится, что 6 апреля 2016 года управлением Росреестра по Пензенской области было вынесено распоряжение №138 о проведении внеплановой проверки в отношении Александра Тузова по использованию им земельного участка по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б.

«В ходе проверки установлено, что земельный участок предоставлен в собственность бесплатно Тузову А.В. постановлением администрации Пензы от 4 февраля 2003 года. Согласно свидетельству о праве собственности, земельный участок с уточненной площадью 433 кв. метра с 5 марта 2003 года принадлежит Тузову А.В. на праве собственности. Однако границы земельного участка не соответствовали учтенным, а именно совместно с ним огорожен единым забором земельный участок площадью 170 кв. метров, занятый частью индивидуального жилого дома и гаражом», — говорится в ответе.

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В свою очередь Александр Тузов по неузаконенному земельному участку предоставил несколько документов. В их числе — заключение главного управления градостроительства и архитектуры Пензы №514-04 от 6 августа 2004 года, согласно которому часть дома площадью 18,75 кв. метра и гараж площадью 30,23 кв. метра возможно считать законными при соблюдении санитарных и противопожарных норм; получении согласования «Гипролесхоза» на изъятие земельного участка; оформлении правоустанавливающих документов на указанный участок по фактическому пользованию в установленном порядке.

Помимо этого, Александр Тузов предоставил проверяющим согласованную с «Гипролесхозом» схему используемого участка и постановление администрации Пензы №1816/3 от 27 сентября 2004 года, в соответствии с которым он обязан обратиться в мэрию для внесения изменений в правоустанавливающие документы на участок, при этом сроки для совершения такого действия не установлены.

Как следует из письма прокурора области, 7 апреля 2016 года Александр Тузов обратился в городскую администрацию с заявлением о перераспределении его земельного участка с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

С учетом представленных документов государственный инспектор, проводивший проверку, пришел к выводу, что площадь самовольно занятого участка не 170 кв. метров, а 121,02 кв. метра — то есть без учета части площади земельного участка под домом и гаражом.

В итоге 27 апреля 2016 года Александру Тузову было выдано предписание №168/119-16, согласно которому в срок до 27 октября 2016 года ему необходимо либо освободить самовольно занятый участок, либо оформить правоустанавливающие документы на него.

25 октября 2016 года от Александра Тузова в управление Росреестра по Пензенской области поступило ходатайство о продлении срока выданного предписания, поскольку им «принимаются меры по оформлению земельного участка путем обращения с соответствующими заявлениями в администрацию Пензы». В результате ходатайство было удовлетворено, а срок исполнения предписания продлен до 27 апреля 2017 года.

«В ходе настоящей проверки [прокуратуры Пензенской области] установлено, что Тузов А.В. действительно 7 апреля 2016 года обращался в администрацию Пензы с заявлением о перераспределении его земельного участка и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Однако 25 апреля 2016 года администрацией Пензы ему отказано в перераспределении, поскольку перераспределяемый земельный участок находится в границах зоны с особыми условиями использования территории, учтенной в ГКН [государственном кадастре недвижимости] как «Вторая зона округа санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе». Данный отказ соответствует требованиям пп. 12 п. 9 ст. 39.29 Земельного кодекса РФ», — говорится в ответе за подписью прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой.

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Вместе с тем бывший чекист 16 июня 2016 года обратился с заявлением о выдаче разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка и «установления сервитута с целью использования земельного участка «для благоустройства» (размещения цветника, газона)». Однако спустя месяц — 15 июля 2016 года — мэрия Пензы отказалась выдать заявителю такое разрешение, поскольку на испрашиваемом участке частично расположено капитальное строение — часть жилого дома.

«Кроме того, в нарушение п. 4, 5 порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены правительством РФ в соответствии с п. 3 ст. 39.36 ЗК РФ, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением правительства Пензенской области от 5 ноября 2015 года №611-пП (далее — порядок), в заявлении неверно указаны координаты характерных точек границ испрашиваемого земельного участка, не представлена схема границ предполагаемых к использованию земель. В связи с чем на основании пп. «а» п. 12 порядка администрацией Пензы правомерно отказано в выдаче разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута», — отмечается в письме областного прокурора.

1 августа 2016 года Александр Тузов обратился в мэрию с заявлением о внесении изменений в его правоустанавливающие документы на земельный участок, но в итоге получил отказ. Согласно ст. 64 ЗК РФ, земельные споры рассматриваются в судебном порядке.

6 октября 2016 года бывший сотрудник ФСБ обратился в Железнодорожный районный суд Пензы с иском к администрации города о признании незаконным такого отказа, возложении обязанности признать право на участок и внести изменения в правоустанавливающие документы. Однако в удовлетворении требований суд отказал ему в полном объеме .

Истец, не согласившись с таким исходом дела, подал жалобу в пензенский облсуд. В феврале 2017 года апелляционная инстанция оставила ранее принятое решение без изменения .

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24 апреля 2017 года Александр Тузов, который является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области и владельцем одного из сетевых СМИ, вновь обратился в управление Росреестра с ходатайством о продлении срока выданного предписания. В качестве причины он указал, что им будет обжаловано определение облсуда от 21 февраля 2017 года. Закон дает право это сделать стороне гражданского судопроизводства в течение 6 месяцев со дня вступления принятого акта в силу.

В итоге на основании п. 109 административного регламента госинспектором управления Росреестра по Пензенской области было вынесено определение об удовлетворении ходатайства Александра Тузова о продлении срока исполнения предписания до 27 октября 2017 года.