Замминистра экономики объяснил, почему сократился объем инвестиций в Пензенской области Экономика

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Заместитель министра экономики Пензенской области Дмитрий Полукаров объяснил, с чем связано снижение общего объема инвестиций в регионе в 2016 году.

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«Это вызвано завершением строительства в Пензенской области нефтепровода АО «Транснефть – Дружба» и окончанием реализации ряда крупных инвестиционных проектов», — пояснил ИА «PenzaNews» замглавы ведомства.

В частности, по его словам, компанией «Русмолко» введен в эксплуатацию молочный комплекс на 4 тыс. 600 скотомест в селе Аршиновка и завершено строительство «телячьей деревни» на площадках в Кузнецком, Нижнеломовском и Наровчатском районах.

«Также введена в эксплуатацию первая очередь логистического центра ЗАО «Башмаковский хлеб», а группой компаний «Дамате» завершен проект по производству и переработке мяса индейки на 60 тыс. тонн готовой продукции в год», — добавил Дмитрий Полукаров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», объем инвестиций в Пензенской области в 2016 году составил 65 млрд. рублей, что на 24 млрд. рублей, или на 27%, меньше, чем в 2015-м.

Основное снижение — на 18,1 млрд. рублей, или на 70% — произошло по показателю «Транспорт и связь», а также по показателю «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» — на 4,1 млрд. рублей, или на 39%.