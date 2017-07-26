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В Минэкономики Пензенской области ожидают роста объема инвестиций в 2017 году

13:26 | 26.07.2017 | Экономика

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Общий объем инвестиций в Пензенской области в 2017 году ожидается больше показателей прошлого года, но при этом он будет существенно меньше, чем в 2015-м. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики региона.

В Минэкономики Пензенской области ожидают роста объема инвестиций в 2017 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительному прогнозу, в текущем году общий объем инвестиций ожидается в размере 68,6 млрд. рублей», — сказали в ведомстве, напомнив, что в 2016 году этот показатель составлял 65 млрд. рублей, а в 2015-м — 89 млрд. рублей.

Кроме того, в министерстве экономики Пензенской области оптимистично оценили прогнозы по росту объема инвестиций в ближайшие два года.

«В 2018 году ожидаются инвестиции на сумму 72,2 млрд. рублей, а 2019-м — в размере 76,4 млрд. рублей», — сказали в пресс-службе.
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