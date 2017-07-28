В бюджет Пензы за полгода поступило почти 5,5 млрд. рублей Экономика

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. 5 млрд. 464 млн. 449 тыс. рублей поступило в бюджет Пензы в I полугодии 2017 года. Об этом свидетельствуют данные отчета об исполнении главного финансового документа города, утвержденного постановлением, которое подписал мэр Виктор Кувайцев.

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Таким образом, план поступлений исполнен на 95%.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 2 млрд. 165 млн. рублей, в том числе налогов на прибыль — 1,1 млрд. рублей, на товары и услуги — 8,7 млн., на совокупный доход — 1,7 млрд., на имущество — 204 млн., госпошлин — 33 млн., средств от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности — 220 млн., за пользование природными ресурсами — 9 млн. рублей.

Кроме того, доходы от оказания платных услуг составили 5,7 млн. рублей, от продажи материальных и нематериальных активов — 262 млн., административные платежи и сборы — 330 тыс. рублей, штрафы, санкции, возмещение ущерба — 50 млн., прочие неналоговые доходы — 35 млн. рублей.

Общий объем безвозмездных поступлений составил 3 млрд. 299 млн. рублей, в том числе дотаций — 132 млн., субсидий — 468 млн., субвенций — 2,6 млрд, иных межбюджетных трансфертов — 97 млн. рублей.

При этом расходы бюджета Пензы составили 5 млрд. 382 млн. 730 тыс. рублей.

В том числе на общегосударственные вопросы потрачено 219 млн. рублей, на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности — 30 млн., на национальную экономику — 577 млн. рублей.

Расходы сферы ЖКХ составили 520 млн. рублей, образования — 2,6 млрд., культуры — 132 млн., здравоохранения — 19,5 млн., социальной политики — 988 млн., спорта — 74,7 млн. рублей.

На обслуживание государственного и муниципального долга ушло 195 млн. рублей.