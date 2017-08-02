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В Пензенской области прожиточный минимум увеличен более чем на 500 рублей

15:48 | 02.08.2017 | Экономика

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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за II квартал 2017 года увеличена в Пензенской области на 533 рубля и составила 9 тыс. 91 рубль.

В Пензенской области прожиточный минимум увеличен более чем на 500 рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В I квартале данный показатель составлял 8 тыс. 558 рублей.

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Согласно постановлению правительства региона, которое подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов, величина прожиточного минимума трудоспособного населения составила 9 тыс. 771 рубль, пенсионеров — 7 тыс. 499 рублей, а детей — 9 тыс. 470 рублей.

При этом стоимость потребительской корзины в среднем составила 8 тыс. 493 рубля.

4 тыс. 116 рублей из них в среднем отводится на продукты питания, 2 тыс. 172 рубля — на непродовольственные товары, 2 тыс. 205 рублей — на различные услуги.

Еще 598 рублей в месяц предусмотрено на расходы по обязательным платежам и сборам.
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