В Пензенской области индекс промпроизводства за январь–июнь составил 103,4% Экономика

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности составил в Пензенской области за январь–июнь 2017 года 103,4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

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«Это обеспечило Пензенской области шестое место среди регионов Приволжского федерального округа по данному показателю», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнили, что в первом полугодии промышленные предприятия отгрузили продукцию на 98 млрд. рублей.

«Ими обеспечено поступление налогов и сборов в бюджет Пензенской области в сумме 12,7 млрд. рублей, что на 20% больше соответствующего периода прошлого года, а их доля в общем объеме поступления налогов в бюджет региона превышает 50%», — сказали в Минпроме.

В ведомстве добавили, что, по прогнозу, до конца года объем отгруженных товаров собственного производства вырастет до 215 млрд. рублей, или 103,8% к уровню 2016 года, при этом индекс промышленного производства ожидается в пределах 103,5% – 104%.