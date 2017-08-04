18:17:14 Пятница, 4 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

Пензенские прокуроры за полгода пресекли почти 200 незаконных проверок бизнеса

18:07 | 04.08.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Прокуроры Пензенской области не допустили проведения почти 200 незаконных проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

Пензенские прокуроры за полгода пресекли почти 200 незаконных проверок бизнеса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе реализации мероприятий по защите прав субъектов предпринимательской деятельности органами прокуратуры региона пресечено более 2 тыс. нарушений законов», — сказала она в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, состоявшегося в пятницу, 4 августа.

Также, по словам Натальи Канцеровой, прокуроры добились погашения задолженности перед хозяйствующими субъектами по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму более 200 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Актуальное
Читайте также
В Пензе намечено через суд вернуть деньги, потраченные на демонтаж рекламных конструкций Пензенцы чаще всего идут в прокуратуру за защитой прав в трудовой и жилищной сферах
Мэр Пензы призвал подрядчиков бережнее обращаться с новым бордюром Пензенские прокуроры выявили около 2,5 тыс. нарушений в сфере защиты прав детей
Мэр Пензы потребовал очистить от рекламы столбы на Окружной и остановки в Терновке Егор Павлов из Пензы завоевал серебряную медаль на спартакиаде учащихся России
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама