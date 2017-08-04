Пензенские прокуроры за полгода пресекли почти 200 незаконных проверок бизнеса Экономика

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Прокуроры Пензенской области не допустили проведения почти 200 незаконных проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

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«В ходе реализации мероприятий по защите прав субъектов предпринимательской деятельности органами прокуратуры региона пресечено более 2 тыс. нарушений законов», — сказала она в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, состоявшегося в пятницу, 4 августа.

Также, по словам Натальи Канцеровой, прокуроры добились погашения задолженности перед хозяйствующими субъектами по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму более 200 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.