Пензенский Минпром закупит 10 машин для победителей конкурса «Лучший по профессии» Экономика

Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области закупит 10 седанов в рамках регионального конкурса профмастерства «Лучший по профессии».

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Их поставит ООО «Нижегородец-Волга», победившее по итогам электронного аукциона. Компания в ходе торгов снизила начальную цену до 4 млн. 554 тыс. 60 рублей.

Марка автомобилей в документации не указана. В соответствии с ней, цвет не имеет значения — главное, чтобы он был одинаковым для всех машин.

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Согласно требованиям заказчика, товар должен быть новым.

Гарантийный срок на автомобили должен составлять не менее 36 месяцев или 100 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее, на все детали кузова от сквозной коррозии — минимум 6 лет.

Приобретение машин будет осуществляться за счет средств бюджета Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году победителям конкурса «Лучший по профессии» были вручены автомобили «Datsun». За второе и третье места полагались телевизоры и ноутбуки соответственно.