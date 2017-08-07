Губернатор посетит стройплощадку будущего свинокомплекса под Пензой Экономика

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично ознакомится с ходом реализации инвестиционного проекта группы компаний «Черкизово» по строительству свинокомплекса в предстоящую среду, 9 августа.

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«Группа компаний «Черкизово» уже приступила к реализации в Пензенском районе крупного инвестиционного проекта по строительству свинокомплекса. Я хочу лично ознакомиться с этой работой», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 7 августа.

Он поручил двум зампредам регионального правительства Ларисе Рябихиной и Андрею Лузгину заняться организацией этой поездки.

«На эту встречу необходимо пригласить всех заинтересованных лиц, которые участвуют в этом проекте и от них [ГК «Черкизово»], и от нас в том числе, чтобы еще раз на месте, если есть какие-то проблемные вопросы, их решить», — пояснил Иван Белозерцев.