Глава пензенского правительства будет лично курировать проект «Черкизово» Экономика

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов будет лично курировать инвестиционный проект группы компаний «Черкизово» по строительству свинокомплекса. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе встречи с председателем совета директоров ПАО «Группа «Черкизово» Игорем Бабаевым, состоявшейся в минувший четверг, 20 июля.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе мероприятия стороны обсудили планируемый к подписанию протокол о намерениях, в котором будут отражены обязанности каждого из участников проекта.

«Мы практикуем подписание соглашений с каждым крупным инвестором, что дает компании определенные гарантии и позволяет уверенно развивать на пензенской земле свой бизнес», — отметил Иван Белозерцев.

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В свою очередь Игорь Бабаев подчеркнул, что к настоящему моменту проведена серьезная подготовка к выполнению обозначенных задач.

«Объем инвестиций по свинокомплексам — 3,5 млрд. рублей. У нас есть отработанная мощная технология на основе современных американских комплексов, и мы готовы работать», — добавил он.

Председатель совета директоров группы «Черкизово» также подтвердил намерения компании провести реконструкцию двух дочерних предприятий — птицефабрики «Васильевская» и пензенского мясоперерабатывающего комбината в части замены устаревшего оборудования, сообщает пресс-служба облправительства.