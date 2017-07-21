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Глава пензенского правительства будет лично курировать проект «Черкизово»

10:46 | 21.07.2017 | Экономика

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов будет лично курировать инвестиционный проект группы компаний «Черкизово» по строительству свинокомплекса. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе встречи с председателем совета директоров ПАО «Группа «Черкизово» Игорем Бабаевым, состоявшейся в минувший четверг, 20 июля.

Глава пензенского правительства будет лично курировать проект «Черкизово»

Фото: Pnzreg.ru

В ходе мероприятия стороны обсудили планируемый к подписанию протокол о намерениях, в котором будут отражены обязанности каждого из участников проекта.

«Мы практикуем подписание соглашений с каждым крупным инвестором, что дает компании определенные гарантии и позволяет уверенно развивать на пензенской земле свой бизнес», — отметил Иван Белозерцев.

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В свою очередь Игорь Бабаев подчеркнул, что к настоящему моменту проведена серьезная подготовка к выполнению обозначенных задач.

«Объем инвестиций по свинокомплексам — 3,5 млрд. рублей. У нас есть отработанная мощная технология на основе современных американских комплексов, и мы готовы работать», — добавил он.

Председатель совета директоров группы «Черкизово» также подтвердил намерения компании провести реконструкцию двух дочерних предприятий — птицефабрики «Васильевская» и пензенского мясоперерабатывающего комбината в части замены устаревшего оборудования, сообщает пресс-служба облправительства.
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