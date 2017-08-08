Продукция более чем на 1 млрд. рублей произведена в технопарке «Рамеев» за полгода Экономика

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Объем продукции, произведенной резидентами технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе в I полугодии 2017 года, вырос почти в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, превысив 1 млрд. рублей.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, в 2016 году этот показатель по итогам шести месяцев составлял около 469 млн. рублей.

Штатная численность работников по состоянию на 1 июля 2017 года составила 1 тыс. 311 человек. Всего за полгода было дополнительно создано 194 рабочих места, прирост составил 17,4%.

Во II квартале деятельность в «Рамееве» осуществляли 39 резидентов.

Налоговые отчисления резидентов с января по июнь 2017 года составили около 156 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в I полугодии прошлого года — 60,4 млн. рублей.