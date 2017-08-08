В Пензе замминистра экономики рассказал, с чего бы начал собственный бизнес Экономика

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Заместитель министра экономики Пензенской области Дмитрий Полукаров рассказал, с чего бы он начал собственный бизнес, если бы принял решение оставить работу чиновника и стать предпринимателем.

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«Я государственный все-таки служащий — нам не разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, но я, наверняка бы, воспользовался услугами «Бизнес-навигатора» и посмотрел бы, какие есть возможности на территории города Пензы, какие рынки, где и какие товары востребованы и так далее. Я бы начал именно с этого», — сказал он, отвечая на вопрос из зала в ходе заседания расширенного совета по инвестразвитию и предпринимательству Пензы, состоявшегося в мэрии во вторник, 8 августа.

Дмитрий Полукаров добавил, что затем он бы проанализировал имеющиеся рынки, определил свободные ниши и группы дефицитных товаров, изучил стоимость оборудования, возможности решения вопросов с выделением земли и помещения, после чего подготовил бы бизнес-план и направился в банк.

Выслушав ответ замминистра, участник встречи задал уточняющий вопрос о том, какое именно направление выбрал бы Дмитрий Полукаров для ведения бизнеса в Пензе — производство или услуги.

«Каким бы я занялся? Наверное, производством», — сказал чиновник.

«Бизнес-навигатор для малого и среднего бизнеса» (« Бизнес-навигатор МСП ») — геомаркетинговая система, предоставляющая информацию о рыночной среде, типовых форматах ведения бизнеса и видах господдержки.

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