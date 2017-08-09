Ростехнадзор выявил нарушения требований энергобезопасности на земетчинском мехзаводе Экономика

Земетчино, 9 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники Нижне-Волжского управления Ростехнадзора выявили 15 нарушений требований энергобезопасности на ОАО «Земетчинский механический завод» в Пензенской области, основным видом деятельности которого является производство подъемного оборудования и котлов отопления.

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«В частности, не был представлен журнал присвоения I группы по электробезопасности, схема электроснабжения учреждения не утверждена ответственным лицом, не составлен перечень технической документации», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

В ведомстве отметили, что также на предприятии отсутствовал график проверки знаний персонала, были видны следы коррозии открыто проложенных заземляющих проводников линейного разъединителя.

«Эксплуатацию электроустановок осуществлял неподготовленный персонал. Распоряжением руководства не был определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок», — добавили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что также не был предоставлен журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.

«На заводе не был составлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, в трансформаторной подстанции отсутствует однолинейная схема, на дверях вводного распределительного устройства (ВРУ) 0,4 кВ цеха сборки отсутствуют диспетчерские наименования, на рубильниках механического цеха — надписи, указывающие положение включения и выключения. Также не были представлены паспорта заземляющих устройств, не производились их смотры с выборочным вскрытием грунта», — сказали в Ростехнадзоре.

В ведомстве пояснили, что по факту выявленных нарушений составлены административные протоколы на юридическое лицо ОАО «Земетчинский механический завод» и одно должностное.