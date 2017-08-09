20:27:17 Среда, 9 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Утвержден порядок выделения субсидии пензенскому фонду развития промышленности

18:04 | 09.08.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Правительство Пензенской области утвердило порядок предоставления из регионального бюджета субсидии в форме имущественного взноса вновь созданному фонду развития промышленности.

Утвержден порядок выделения субсидии пензенскому фонду развития промышленности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В документе обозначено две основные цели выделения субсидии.

Во-первых, это финансовое обеспечение уставной деятельности фонда в части предоставления займов предприятиям.

Кроме того, это его текущие расходы, в том числе оплата труда и начисления страховых взносов, аренда помещения, покупка канцелярских принадлежностей и расходных материалов, а также некоторые другие. Помимо этого, субсидия может быть направлена на оплату единовременных расходов, среди которых — приобретение офисной мебели, техники и программного обеспечения.

Для получения субсидии фонд должен будет предоставить в Минпром Пензенской области необходимый пакет документов, включая смету расходов, утвержденную наблюдательным советом.

На их рассмотрение ведомству отводится 10 дней.

Субсидия будет выделяться фонду в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств по мере подачи заявки на финансирование.

Размер субсидии, заявляемой некоммерческой организацией, формируется в части обеспечения источника предоставления займов исходя из совокупности сумм, определенных заключенными договорами с промышленными предприятиями.

При этом определено, что размер предоставляемого фондом займа составляет от 3 млн. до 20 млн. рублей. Средства будут предоставляться под 5% годовых на срок до 5 лет.

Субсидия на обеспечение текущей деятельности формируется исходя из потребности по смете, утверждаемой наблюдательным советом. На 2017 год расходы не могут превышать 2 млн. рублей, в последующие финансовые годы — 1 млн. рублей.

Читайте также

Андрей Кувайцев возглавил фонд развития промышленности Пензенской области

В целом расходы по смете не должны превышать 4 млн. рублей в год и будут обеспечиваться с 2018 года в первую очередь за счет поступающих процентов по ранее выданным займам.

Среди показателей результативности фонда среди прочего значится уровень возвратности займов не менее 90%.

Фонд должен ежеквартально отчитываться в Минпром региона об использовании субсидии и показателях результативности.

В случаях, если условия предоставления субсидии не соблюдены, показатели результативности не достигнуты, а деньги используются не по назначению, средства должны быть возвращены в бюджет Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе коммунисты хотят пикетировать здание епархии Пензенский драмтеатр откроет сезон «Кабалой святош» 7 сентября
В Чемодановке 29 августа несколько домов останутся без газа В детском парке в Арбеково проверят здоровье юных пензенцев и их родителей
В Пензенском районе бывшая чиновница оштрафована за нарушения при продаже пилорамы Андрей Кувайцев возглавил фонд развития промышленности Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама