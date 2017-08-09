Утвержден порядок выделения субсидии пензенскому фонду развития промышленности Экономика

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Правительство Пензенской области утвердило порядок предоставления из регионального бюджета субсидии в форме имущественного взноса вновь созданному фонду развития промышленности.

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В документе обозначено две основные цели выделения субсидии.

Во-первых, это финансовое обеспечение уставной деятельности фонда в части предоставления займов предприятиям.

Кроме того, это его текущие расходы, в том числе оплата труда и начисления страховых взносов, аренда помещения, покупка канцелярских принадлежностей и расходных материалов, а также некоторые другие. Помимо этого, субсидия может быть направлена на оплату единовременных расходов, среди которых — приобретение офисной мебели, техники и программного обеспечения.

Для получения субсидии фонд должен будет предоставить в Минпром Пензенской области необходимый пакет документов, включая смету расходов, утвержденную наблюдательным советом.

На их рассмотрение ведомству отводится 10 дней.

Субсидия будет выделяться фонду в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств по мере подачи заявки на финансирование.

Размер субсидии, заявляемой некоммерческой организацией, формируется в части обеспечения источника предоставления займов исходя из совокупности сумм, определенных заключенными договорами с промышленными предприятиями.

При этом определено, что размер предоставляемого фондом займа составляет от 3 млн. до 20 млн. рублей. Средства будут предоставляться под 5% годовых на срок до 5 лет.

Субсидия на обеспечение текущей деятельности формируется исходя из потребности по смете, утверждаемой наблюдательным советом. На 2017 год расходы не могут превышать 2 млн. рублей, в последующие финансовые годы — 1 млн. рублей.

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В целом расходы по смете не должны превышать 4 млн. рублей в год и будут обеспечиваться с 2018 года в первую очередь за счет поступающих процентов по ранее выданным займам.

Среди показателей результативности фонда среди прочего значится уровень возвратности займов не менее 90%.

Фонд должен ежеквартально отчитываться в Минпром региона об использовании субсидии и показателях результативности.

В случаях, если условия предоставления субсидии не соблюдены, показатели результативности не достигнуты, а деньги используются не по назначению, средства должны быть возвращены в бюджет Пензенской области.