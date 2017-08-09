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Андрей Кувайцев возглавил фонд развития промышленности Пензенской области

17:35 | 09.08.2017 | Экономика

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Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Созданный в конце июля 2017 года фонд развития промышленности Пензенской области возглавил Андрей Кувайцев.

Андрей Кувайцев возглавил фонд развития промышленности Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным ЕГРЮЛ, юридическое лицо было зарегистрировано 21 июля.

В роли учредителей фонда, который является некоммерческой организацией, выступили министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области и департамент государственного имущества региона.

В качестве местонахождения фонда развития промышленности указан адрес: Пенза, улица Центральная, 1В, по которому располагается технопарк высоких технологий «Рамеев».

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Основным видом деятельности юрлица является «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки», дополнительным — «Предоставление займов и прочих видов кредита».

Ранее в пресс-службе Минпрома Пензенской области сообщили, что фонд будет предоставлять промышленным предприятиям займы в размере от 3 млн. до 20 млн. рублей под 5% годовых на срок до 5 лет.

Предполагается, что займы будут выдаваться совместно региональным и федеральным фондами в соотношении 30% и 70% соответственно.
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