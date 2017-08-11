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Дмитрий Медведев в ходе визита в Пензу оценил город «Спутник»

16:01 | 11.08.2017 | Экономика

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев оценил преимущества современного жилищного строительства в Пензе, посетив в рамках своего рабочего визита город «Спутник».

Дмитрий Медведев в ходе визита в Пензу оценил город «Спутник». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава правительства зашел в один из дворов нового микрорайона, где ему рассказали, что территория имеет ряд особенностей — в частности, здесь почти нет парковок, они перенесены за территорию двора; строители при возведении жилищного комплекса создали индивидуальный ландшафтный дизайн, который включает в себя различные архитектурные формы и светомузыкальный фонтан.

Дмитрия Медведева также проинформировали, что микрорайон построен по принципу доступной и безопасной среды, которая включает в себя видеонаблюдение, мягкие покрытия на спортплощадках, в каждом подъезде работает консьерж.

Премьер поинтересовался у строителей, сколько стоит квадратный метр жилья в данном комплексе и пользуется ли спросом ипотечное кредитование. Представители власти региона заверили, что в последнее время наблюдается оживление спроса на ипотечные кредиты.

Во дворе, который посетил Дмитрий Медведев, ему также показали размещенные здесь тренажеры и большую шахматную доску с фигурами почти в человеческий рост.

Глава правительства России заинтересовался такими развлечениями и предложил сопровождающей его делегации, в которую входил первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр строительства Михаил Мень, сыграть партию. Однако они предложили оценить другие достопримечательности жилого комплекса.

«Кстати, играть такими шахматами гораздо сложнее, чем на обычной доске», — отметил Дмитрий Медведев, оценив размеры игровой площадки для интеллектуальной игры.

Осмотрев преимущества нового двора, премьер-министр призвал следить за порядком.

«Главное, чтобы за порядком здесь следили», — цитирует Дмитрия Медведева «Интерфакс».
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