Правительство России рассчитывает на дальнейшее снижение ставок по ипотеке — Медведев Экономика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Правительство России рассчитывает на дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. Об этом сообщил премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

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«Мы рассчитываем, что в условиях общей финансовой стабилизации ипотечные ставки будут снижаться», — сказал он во время встречи с новоселами в городе «Спутник» в селе Засечном Пензенской области в пятницу, 11 августа.

Дмитрий Медведев осмотрел квартиру, в которую в январе 2017 года въехала семья Молочниковых — супруги Светлана и Валерий, а также их дети Егор и Полина.

Глава семьи рассказал председателю правительства РФ о том, что жилье было куплено в ипотеку по ставке 11,75%. Мужчина отметил, что в настоящее время его оповестили о снижении ставки до 10%.

Как сообщает РИА Новости, двухкомнатная квартира площадью почти 60 кв. метров Дмитрию Медведеву очень понравилась, особенно его впечатлила просторная кухня.