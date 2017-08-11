Медведев выступил за пересмотр устаревших градостроительных норм Экономика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Новые подходы к градостроению требуют корректировки законодательства, так как многие из применяемых норм явно устарели. Об этом заявил премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Пензу.

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«Такая работа ведется на постоянной основе Минстроем и АИЖК. Надеюсь, что Вы будете этим заниматься еще более интенсивно», — сказал он, обращаясь к участникам совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в пятницу, 11 августа.

Глава кабинета министров напомнил, что сейчас продолжается работа над формированием более четких норм земельного законодательства.

«Я также подписал постановление, которое уточняет требования к надзору за использованием земельных участков. Теперь Росреестр осуществляет земельный надзор с применением так называемого риск-ориентированного подхода. Этот подход будет применяться ко всем категориям земель — промышленности и граничащих с заповедниками, и сельхозназначения, и, конечно, распространяться на те участки, которые предназначены для жилищного строительства», — пояснил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что для бизнеса, который нуждается в подобных участках, были сохранены те же правила проведения плановых проверок, что и раньше.

«Они должны проводиться не чаще, чем раз в три года. Срок не должен превышать 20 дней. Таким образом, нужно обеспечить стабильность правовых отношений, которые с этим связаны, для застройщиков», — отметил председатель правительства РФ.