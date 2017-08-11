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Эффект от стимулирования жилищного строительства превысил ожидания — Михаил Мень

19:19 | 11.08.2017 | Экономика

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Эффект от стимулирования развития жилищного строительства, на которое в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» ежегодно из федерального бюджета выделяется 20 млрд. рублей, превысил плановые показатели по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень в ходе визита в Пензу.

Эффект от стимулирования жилищного строительства превысил ожидания — Михаил Мень. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Можно уже некие промежуточные итоги по работе за полгода подвести. Получили у нас в 2017 году поддержку 32 региона на реализацию более 60 инвестиционных проектов по строительству жилья. В рамках этого проекта будет построено 120 км внутриквартальных дорог, а также порядка 80 объектов социальной инфраструктуры. В первую очередь это дошкольные учреждения, в меньшей степени — школы, даже есть объекты здравоохранения и совмещенные школы с детскими садами», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в пятницу, 11 августа.

Михаил Мень уточнил, что, согласно ожиданиям, поддержка должна была привести к вводу дополнительных 5,5 млн. кв. метров жилья.

«Но сегодня по результатам первого полугодия мы анализируем, что будет дополнительно 6,3 млн. кв. метров жилья введено в рамках поддержки в этом приоритетном проекте», — пояснил глава Минстроя России.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа по отбору субъектов РФ для участия в данной подпрограмме в 2018 году.

«Предварительно средства распределяются на реализацию 100 проектов в 32 регионах, и запланированный объем ввода жилья по этим проектам — более 8 млн. кв. метров, то есть больше, чем в 2017 году», — отметил Михаил Мень.
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