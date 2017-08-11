Бречалов предложил, чтобы две похожие госпрограммы курировало одно ведомство Экономика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Программы «Стимул» (реализуется в рамках ФЦП «Жилище») и «Устойчивое развитие сельских территорий», которые находятся сейчас в ведении Минстроя и Минсельхоза России соответственно, должно курировать одно ведомство. Такое мнение высказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

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По его словам, по сути своей эти программы похожи.

«На мой взгляд, будет более эффективно, если одно ведомство или комиссия межведомственная координировала бы обе программы, потому что доступное жилье для села, а тем более комплексное развитие этой территории застройкой и инфраструктурой, не менее важно, чем для города», — сказал Александр Бречалов в ходе встречи премьер-министра РФ, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с окружным партактивом в пензенской филармонии в пятницу, 11 августа.

Кроме того, он сообщил о реализуемых в Удмуртии программах, позволяющих улучшить жилищные условия.

«Была утверждена программа предоставления отдельным категориям граждан мер государственной поддержки для улучшения жилищных условий. В народе это называется «Молодежная квартира». Но, помимо молодых семей, вошли еще две категории — это семьи, воспитывающие детей-инвалидов и ветераны боевых действий. Механизм заключается в следующем: за счет бюджета республики предоставляется субсидия на первоначальный взнос. […] Эти средства семья может использовать только на погашение основной суммы долга. При этом покупка квартиры допускается только на первичном рынке […] по цене на 15% ниже рыночной. […] Обязательным критерием для участников является признание их нуждающимися», — пояснил врио главы Удмуртии.

По его словам, также прорабатывается возможность использования механизма так называемого «голландского аукциона».

«Торги идут на понижение стоимости квадратного метра жилья, по результатам которого победители обязаны продавать такое жилье по фиксированной цене, установленной на аукционе», — отметил Александр Бречалов, добавив, что в Удмуртии утверждены 15 категорий граждан, имеющих право на приобретение такого жилья.

По его словам, для застройщиков эта схема выгодна снижением расходов, связанных с земельными участками, и гарантированным сбытом жилья.

Также Александр Бречалов выступил за последующее стабильное финансирование подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» ФЦП «Жилище».