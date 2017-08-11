Медведев считает, что недобросовестным застройщикам нет оправдания Экономика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Утверждение о том, что застройщики, по вине которых страдают участники долевого строительства, не всегда являются недобросовестными, возмутило премьер-министра РФ, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в ходе встречи с окружным партактивом в Пензе.

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Говоря о мерах, принимаемых в регионе для поддержки обманутых дольщиков, врио губернатора Пермского края Максим Решетников высказал мнение, что не во всех случаях имеет место злой умысел со стороны строительных компаний.

«Они просто иногда экономически не рассчитали свои силы. Это ведь значит, что они и людей подвели, демпинговали на рынке и забрали определенную рентабельность у застройщиков нормальных, которые могли бы эти деньги вложить в другое качество жилья, в другую городскую среду», — пояснил он.

В свою очередь Дмитрий Медведев подчеркнул, что для этого явления есть специальный термин.

«Это недобросовестная конкуренция. Он [застройщик] понимает, что не может исполнить обязательства за эту услугу, но тем не менее эту цену предлагает, вводит всех в заблуждение. В результате объект не строится, появляются обманутые дольщики, а те, кто мог бы построить за нормальные средства, находится в предбанкротном состоянии. Это все предмет для расследований», — сказал премьер-министр РФ.