Деревянная застройка в России имеет огромный потенциал — Дмитрий Медведев Экономика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что деревянная застройка имеет большой потенциал.

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По его словам, когда люди выбирают себе квартиру или дом, они ориентируются на традиционный в стране материал.

«В число таковых в многоквартирных домах всегда относились, естественно, кирпич и блоки, а в деревне и в городе в индивидуальном жилищном секторе, если денег хватает, то кирпич вне конкуренции. До сих пор существует представление о том, что это лучший материал, хотя это, в общем, тоже требует сегодня отдельной аргументации. Ну а если денег на кирпич не хватило, тогда дерево», — сказал он в ходе встречи с окружным партактивом в пензенской филармонии в пятницу, 11 августа.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «все изменилось в последние годы».

«И за границей, и у нас деревянные домостроения считаются высокоэкологичными, считаются очень современными и позволяют сохранять тепло и стойкость строения на протяжении десятилетий. Вопрос только в технологиях, которые используются. Поэтому я считаю, что у такого рода застройки в нашей стране существует огромный потенциал с учетом наших лесных богатств», — отметил премьер-министр России.