В Кузнецке намечено построить логистический центр для мебельных компаний Экономика

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Логистический центр для нужд мебельных предприятий Кузнецка Пензенской области планируется построить на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Важно не только произвести хорошую продукцию, но и грамотно ее продать. В совместном проекте бизнес-сообщества Кузнецка, районной администрации и правительства Пензенской области — строительство современного логистического центра на трассе М5 «Урал», — сказал глава региона в ходе посещения предприятия «Мастер» в Кузнецке в четверг, 17 августа.

Он отметил, что такое местоположение будет удобно всем участникам рынка, так как продукцию можно будет без труда доставить в Пензу, Самару, Саратов и Ульяновск.

«Логистический центр для реализации мебельной продукции нужен в обязательном порядке», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.