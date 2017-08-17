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В Кузнецке намечено построить логистический центр для мебельных компаний

13:36 | 17.08.2017 | Экономика

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Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Логистический центр для нужд мебельных предприятий Кузнецка Пензенской области планируется построить на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Кузнецке намечено построить логистический центр для мебельных компаний

Фото: Pnzreg.ru

«Важно не только произвести хорошую продукцию, но и грамотно ее продать. В совместном проекте бизнес-сообщества Кузнецка, районной администрации и правительства Пензенской области — строительство современного логистического центра на трассе М5 «Урал», — сказал глава региона в ходе посещения предприятия «Мастер» в Кузнецке в четверг, 17 августа.

Он отметил, что такое местоположение будет удобно всем участникам рынка, так как продукцию можно будет без труда доставить в Пензу, Самару, Саратов и Ульяновск.

«Логистический центр для реализации мебельной продукции нужен в обязательном порядке», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
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