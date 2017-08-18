Губернатор призвал ускорить получение экспертизы и начать строить завод под Сердобском Экономика

Сердобск, 18 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал ускорить получение экспертизы и приступить к строительству завода по выращиванию грибов на территории индустриального парка «Сердобский» в ходе визита на площадку, где свое производство планирует разместить ООО «Грибная компания».

Фото: Pnzreg.ru

Директор организации Спартак Антонов отметил, что удалось наладить хорошее взаимодействие со структурами области и района, сопровождающими проект, а стройплощадка обеспечена необходимой инфраструктурой.

Он сообщил, что сроки строительства двух основных производственных корпусов сейчас находятся на согласовании с подрядчиками, идет заключение договоров на получение банковских кредитов.

Директор ООО «Грибная компания» добавил, что уже начато строительство подъездных путей к будущему агропромышленному объекту.

Спартак Антонов уточнил, что рассматривается возможность по включению проекта в программу развития моногородов.

Иван Белозерцев призвал решить вопрос с подготовкой кадров, чтобы они к моменту запуска завода имели навыки работы на высокотехнологичном производстве, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Завод полного цикла, на котором планируется производить 5 тыс. тонн шампиньонов в год, что составляет около 8% потребления данной продукции в России, намечено разместить на территории площадью 90 га в индустриальном парке «Сердобский».

Предполагается также организация производства необходимого для выращивания грибов компоста объемом более 18 тыс. тонн в год. При его выпуске будет использоваться куриный помет с региональных птицефабрик объемом около 10 тыс. тонн в год. Это позволит решить часть экологических проблем птицеводческих хозяйств области.

Предусмотрено открыть 162 рабочих места. Объем инвестиций составляет около 1 млрд. 250 млн. рублей.