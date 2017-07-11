Проекты «Грибной компании» и ГК «Алкон» являются историческими для Сердобска — губернатор Экономика

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Проекты ООО «Грибная компания» по выращиванию шампиньонов и группы компаний «Алкон» по глубокой переработке пшеницы имеют важное значение для дальнейшего развития Сердобска Пензенской области. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев.

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«Исторический шанс у Сердобска. Поэтому городской власти, районной власти нужно напрягаться по полной программе для того, чтобы эти проекты были реализованы», — сказал он в ходе совещания, посвященного развитию моногородов, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 11 июля.

Глава региона отметил, что проект «Грибной компании» по выращиванию шампиньонов позволит создать около 200 рабочих мест.

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«Это «подтянет» другие возможности для Сердобска. […] Сейчас мы нашли там месторождение торфа в Пензенской области, а они [представители компании] хотели его покупать», — добавил Иван Белозерцев.

Губернатор также обратил внимание на проект группы компаний «Алкон».

«Мы должны все делать для того, чтобы создавать все условия, чтобы они зашли с этим проектом», — подчеркнул глава региона.