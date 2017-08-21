Власти Пензенской области намерены привлечь около 1,7 млрд. рублей коммерческих кредитов Экономика

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Власти Пензенской области планируют привлечь около 1,7 млрд. рублей коммерческих кредитов. Об этом сообщила заместитель министра финансов региона Татьяна Подмарева.

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«Заменяется размещение государственных ценных бумаг в сумме 1,5 млрд. рублей и привлечение иных источников в сумме 180 млн. рублей на привлечение коммерческих кредитов на 1 млрд. 680 млн. рублей», — сказала она, представляя законопроект о внесении изменений в бюджет Пензенской области на заседании комитета Законодательного собрания региона по экономической политике, состоявшегося в понедельник, 21 августа.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, решение об отказе от размещения государственных ценных бумаг Пензенской области было принято по результатам анализа долгового рынка субъектов РФ, показавшего, что более эффективной формой заимствования, исходя из складывающейся стоимости обслуживания, условий и порядка погашения, для региона является привлечение коммерческих кредитов.

Ожидается, что решение по данному вопросу будет принято на ближайшей сессии, которая состоится в пятницу, 25 августа.