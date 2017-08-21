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Пензенские застройщики обменяются опытом

17:04 | 21.08.2017 | Экономика

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Семинар, в ходе которого застройщики смогут обменяться опытом, будет организован в Пензенской области в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенские застройщики обменяются опытом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Соберем строителей, проведем практические занятия, покажем благоустройство внутридворовых территорий. Качество жилья, создание комфортной среды сегодня во многом определяется состоянием дворов и в конечном итоге влияет на цену квартир и на объемы строительства», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 21 августа.

Глава региона призвал чиновников профильного министерства выяснить проблемные вопросы строительных компаний, чтобы помочь им организовать работу более эффективно, сообщает пресс-служба облправительства.

Согласно данным Пензастата, с января по июль 2017 года в Пензенской области за счет всех источников финансирования введено 386 тыс. 256 кв. метров жилья. Это составляет 101,1% к уровню за аналогичный период прошлого года.

В том числе за семь месяцев 2017 года введено 198 тыс. 355 кв. метров индивидуального жилья, что на 4,1% больше, чем год назад.
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