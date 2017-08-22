Медведев после визита в Пензу поручил изучить возможность снижения ставок по ипотеке Экономика

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок по ипотечным жилищным кредитам по итогам совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области 11 августа.

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Как сообщается на сайте правительства РФ, данное поручение адресовано главе Минстроя РФ Михаилу Меню, министру финансов России Антону Силуанову совместно с Банком России и АО «АИЖК». 4 октября им необходимо представить предложения по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг.

Кроме того, Минстрою России и «АИЖК» поручено до 15 сентября сформулировать предложения о проведении архитектурного конкурса на лучшие проекты стандартного жилья и жилой застройки.

Михаилу Меню и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой при участии специалистов «АИЖК» необходимо проработать вопрос о целесообразности изменения нормативов проектирования, строительства многоквартирных домов, а также развития городских территорий с учетом современных подходов к комфортной среде и подготовить до 4 октября соответствующие предложения.

Минстрою, Минэкономразвития и Минюсту России поручено до 15 сентября представить согласованные предложения по совершенствованию законодательства по вопросам благоустройства, предусмотрев четкое разграничение полномочий в данной сфере между федеральным, региональным и местным уровнями.

Помимо этого, Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минстрою при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов обеспечить выделение субсидий регионам на мероприятия по созданию комфортной городской среды в размере не ниже уровня 2017 года, а также проработать вопрос о дополнительном выделении средств на оказание поддержки благоустройства мест массового отдыха в малых городах.

Михаилу Меню совместно с «АИЖК» необходимо представить до 15 сентября предложения о целесообразности разработки и утверждения стандартов комплексного развития территорий и индексов качества городской среды.

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Высшим исполнительным органам госвласти субъектов РФ рекомендовано организовать общественное обсуждение проектов региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018–2022 годы, а также правил благоустройства муниципалитетов.

Им также рекомендовано обеспечить синхронизацию мероприятий по созданию комфортной городской среды с проектами «Безопасные и качественные дороги», «Чистая страна», «Комплексное развитие моногородов», «Формирование комфортной городской среды», а также «Ипотека и арендное жилье».

Совместно с органами местного самоуправления намечено организовать работу по привлечению застройщиков к реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», имея в виду решение вопросов благоустройства застраиваемых территорий при подготовке и утверждении инвестпроектов по строительству жилья.