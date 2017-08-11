Взятый темп снижения ставок по ипотеке приведет к взрывному росту строительства — Медведев Экономика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ожидает, что дальнейшее снижение ставок по ипотеке приведет к стремительному росту на рынке строительства жилья.

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«Рынок ипотеки очень быстро развивается, и если вот эта кредитная ставка будет снижаться теми темпами, которые достигнуты сейчас, то рынок ждет взрывной темп», — предположил он в ходе встречи с окружным партактивом в пензенской филармонии в пятницу, 11 августа.

Глава кабинета министров добавил, что эта тема уже была затронута на совещании, состоявшемся ранее в правительстве Пензенской области.

Дмитрий Медведев особо обратил внимание на то, что резкий рост ипотечного рынка не должен стать неожиданностью.

«К нему нужно быть готовыми и с точки зрения инструментов, которые используются», — сказал он.