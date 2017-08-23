Будущее Пензенской области за такими предприятиями, как «МашСталь» — Юрий Афонин Экономика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Юрий Афонин считает, что будущее регионов, не обладающих богатыми природными ресурсами, за такими производствами, как пензенский завод «МашСталь».

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«В Пензенской области, в Республике Мордовия, где я вчера был, будущее развития территорий как раз за такими производствами, но ни один регион без серьезной федеральной поддержки не может свои усилия реализовать, потому что нужны финансовые ресурсы», — сказал он ИА «PenzaNews» по итогам визита на завод «МашСталь» в среду, 23 августа.

Юрий Афонин добавил, что в связи с введением западными странами санкций против России вопросы импортозамещения стали играть ключевую роль.

«Если такие точки притяжения будут как в промышленности, так и в сельском хозяйстве на территории всей страны, то мы будем получать достаточно серьезные налоги в бюджеты всех уровней, будут создаваться рабочие места», — сказал зампред ЦК КПРФ.

Он также обратил внимание на грамотную работу с молодыми кадрами, которые приходят на завод «МашСталь».

«Если бы не было инвестиций, не было грамотного подхода руководства, это предприятие было бы фактически уничтожено. В лучшем случае после сноса всех советских построек и цехов здесь были бы очередные торговые центры или коммерческое жилье. Люди поняли, что можно вкладывать [деньги] и развивать, создали уникальное производство, которое позволяет не просто конкурировать с азиатскими и европейскими, но даже обеспечивать более низкую себестоимость», — отметил Юрий Афонин.

ООО «ЛМЗ «МашСталь» производит продукцию для атомной промышленности, добычи и переработки нефти и газа, машиностроения и военно-промышленного комплекса, горнодобывающее оборудование и детали, используемые в кораблестроении.