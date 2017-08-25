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Стоимость инвестпроекта с «ПензаМолИнвест» вырастет до 7 млрд. рублей

12:41 | 25.08.2017 | Экономика

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Стоимость инвестиционного проекта ООО «ПензаМолИнвест» по расширению комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 тыс. тонн в год в Пензенской области увеличится почти на 580 млн. рублей. Об этом сообщил министр экономики региона Сергей Капралов.

Стоимость инвестпроекта с «ПензаМолИнвест» вырастет до 7 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Общая стоимость проекта возрастает с 6 млрд. 506 млн. рублей до 7 млрд. 83 млн. рублей», — сказал он, представляя законопроект об утверждении дополнительного соглашения к инвестсоглашению, заключенному между компанией и правительством региона, в ходе 47-й очередной сессии Заксобрания Пензенской области в пятницу, 25 августа.

По словам министра, срок окупаемости останется неизменным — 9 лет.

«Сумма налоговых льгот за указанный период составит порядка 400 млн. рублей, а дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет — порядка 500 млн. рублей», — уточнил Сергей Капралов.

В итоге депутаты поддержали законопроект единогласно.

Инвестиционное соглашение между ООО «ПензМолИнвест» и правительством Пензенской области было заключено в сентябре 2016 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту о допсоглашении, компания приняла решение перенести строительство четырех площадок из села Новая Пятина Нижнеломовского района на территорию Мокшанского района.

В Новой Пятине будет продолжено возведение трех площадок.

Строительство всех шести площадок в селе Усть-Каремша осуществляется в соответствии с прежним графиком.
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