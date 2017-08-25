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В Пензе утверждено инвестсоглашение между правительством и «Черкизово-Свиноводство»

13:11 | 25.08.2017 | Экономика

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно поддержали принятие законопроекта об утверждении инвестсоглашения между региональным правительством и ООО «Черкизово-Свиноводство» в ходе 47-й очередной сессии в пятницу, 25 августа.

В Пензе утверждено инвестсоглашение между правительством и «Черкизово-Свиноводство»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представляя законопроект, министр экономики области Сергей Капралов сообщил, что соглашение предусматривает строительство свинокомплекса с законченным циклом производства и двух откормочных ферм на 40 тыс. голов в год каждая в Пензенском районе.

По его словам, общая стоимость проекта составит 1 млрд. 102 млн. рублей, а срок окупаемости — 9 лет.

«Срок предоставления налоговых льгот составит 3 года с момента ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом. Сумма налоговых льгот за указанный период составит 65,5 млн. рублей. Дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области составят 67 млн. рублей», — уточнил Сергей Капралов.

Предполагается, что «Черкизово-Свиноводство» реализует проект в течение 2017–2018 годов. До 2019 года компания должна создать не менее 28 рабочих мест.
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