Иван Белозерцев посетил скановский завод «Экорусресурс» Экономика

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил ООО «Скановский завод «Экорусресурс» в ходе рабочей поездки в Наровчатский район во вторник, 29 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Основным видом деятельности предприятия, открытого чуть более года назад, является обработка отходов и лома драгоценных металлов. На модернизацию производства было направлено около 30 млн. рублей — было осуществлено подключение к электросетям, системе водоснабжения, а также смонтированы система вентиляции, газовая магистраль и обустроены подъездные пути. В настоящее время полностью завезено и установлено оборудование.

После завершения наладки производственной линии на предприятии планируют приступить к изготовлению сплавов, компоненты которых могут быть повторно использованы в оборонной промышленности, ювелирной отрасли и на высокотехнологичных производствах, в частности, для выпуска микросхем.

По словам Ивана Белозерцева, создание нового производства по обработке металлов на территории Наровчатского района имеет важное значение для утилизации устаревшей компьютерной, радио- и электротехники в Пензенской области.

«Это касается всех сфер — списанной техники, поступающей с промышленных предприятий, учреждений образования и здравоохранения, социальной сферы, муниципалитетов. Приходит время, когда компьютеры вырабатывают свой ресурс, и в этой связи важен организованный процесс утилизации», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.