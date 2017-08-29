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Иван Белозерцев посетил скановский завод «Экорусресурс»

11:20 | 29.08.2017 | Экономика

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил ООО «Скановский завод «Экорусресурс» в ходе рабочей поездки в Наровчатский район во вторник, 29 августа.

Иван Белозерцев посетил скановский завод «Экорусресурс»

Фото: Pnzreg.ru

Основным видом деятельности предприятия, открытого чуть более года назад, является обработка отходов и лома драгоценных металлов. На модернизацию производства было направлено около 30 млн. рублей — было осуществлено подключение к электросетям, системе водоснабжения, а также смонтированы система вентиляции, газовая магистраль и обустроены подъездные пути. В настоящее время полностью завезено и установлено оборудование.

После завершения наладки производственной линии на предприятии планируют приступить к изготовлению сплавов, компоненты которых могут быть повторно использованы в оборонной промышленности, ювелирной отрасли и на высокотехнологичных производствах, в частности, для выпуска микросхем.

По словам Ивана Белозерцева, создание нового производства по обработке металлов на территории Наровчатского района имеет важное значение для утилизации устаревшей компьютерной, радио- и электротехники в Пензенской области.

«Это касается всех сфер — списанной техники, поступающей с промышленных предприятий, учреждений образования и здравоохранения, социальной сферы, муниципалитетов. Приходит время, когда компьютеры вырабатывают свой ресурс, и в этой связи важен организованный процесс утилизации», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.
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