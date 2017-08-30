Внешнеторговый оборот Пензенской области за январь–июнь превысил 200 млн. долларов Экономика

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области составил с января по июнь 2017 года 203,6 млн. долларов, что на 43% больше аналогичного уровня прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской таможни, в зону ответственности которой входит регион.

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По данным ведомства, экспорт увеличился на 51,6%, импорт — на 34,9%.

Сальдо торгового баланса Пензенской области сложилось положительное.

Товарооборот со странами дальнего зарубежья увеличился на 50,2%. Экспорт вырос на 84,4%, импорт — на 36,9%.

На 32,6% произошло увеличение товарооборота со странами СНГ. Экспорт вырос на 34,8%, импорт — на 23,8%.

В товарной структуре экспорта преобладали: продовольственные товары и сырье — 22,3% от общего объема по области, прочие товары — 21,6%, машиностроительная продукция — 21,1%, металлы и изделия из них — 20,6%.

Товарная структура импорта выглядит следующим образом: машиностроительная продукция — 53,7% от общего объема по области, продовольственные товары и сырье для их производства — 12,1%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 10,2%, металлы и изделия из них — 10%.

Торговыми партнерами Пензенской области в первом полугодии 2017 года были 80 стран, 62,7% из которых — государства дальнего зарубежья.

Крупнейшими партнерами при экспорте являются Казахстан, на который приходится 32,4% от общего объема, Сирия — 12,2%, Беларусь — 11,5%, Латвия — 4,6%, Монголия — 4,5%, США — 4,3%, Украина — 4,1%, Литва — 3,5%, Таджикистан — 3,1%, Германия — 2,2%, Киргизия — 2,1% и Словакия — 1,8%.

К наиболее крупным партнерам по импорту являются Китай — 18,2% от общего объема, Германия — 13,8%, США — 10,7%, Беларусь — 8,1%, Франция — 7,9%, Чехия — 6,1%, Украина — 4,9%, Италия — 4,1%, Бразилия — 3,6%, Чили — 3,5%, Корея — 3% и Нидерланды — 2,4%.