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Михаил Скуратко возглавил «Пензадизельмаш»

12:49 | 04.09.2017 | Экономика

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Михаил Скуратко, который с декабря 2016 года занимал должность исполнительного директора ОАО «Пензадизельмаш», назначен руководителем предприятия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ЗАО «Трансмашхолдинг», в структуру которого входит завод.

Михаил Скуратко возглавил «Пензадизельмаш»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Михаил Федорович [Скуратко] родился в 1960 году в Запорожской области, окончил Харьковский политехнический институт по специальности «Локомотивостроение». До прихода на «Пензадизельмаш» долгое время работал на Новочеркасском электровозостроительном заводе», — уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что также сменилось руководство еще двух предприятий холдинга: наряду с тверским вагоностроительным заводом ОАО «Центросвармаш» возглавил Андрей Соловей, а генеральным директором ОАО «Коломенский завод» назначен Евгений Вожакин.

ОАО «Пензадизельмаш» — специализированное предприятие по производству дизелей и турбокомпрессоров, а также комплектующих узлов для дизелестроительных заводов, основанное в 1949 году.

Входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг» — российской компании, объединяющей ведущие предприятия транспортного машиностроения.

На посту гендиректора Михаил Скуратко сменил Владимира Карпова.
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