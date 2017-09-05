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Представители пензенского «Легпрома» нашли новые рынки сбыта на выставке моды

15:11 | 05.09.2017 | Экономика

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Предприятия пензенского кластера легкой промышленности «Легпром» нашли новые рынки сбыта своей продукции по итогам международной выставки мужской, женской, детской одежды и аксессуаров «CPM. Премьера моды в Москве – 2017. Осень».

Представители пензенского «Легпрома» нашли новые рынки сбыта на выставке моды

Фото: ООО «ЦКР»

На едином стенде кластера пензенские производители представили модели верхней женской одежды и головных уборов новой коллекции.

По словам руководителя швейного предприятия «Люкс Персона» Галины Калягиной, в рамках выставки были проведены переговоры с десятками заинтересованных посетителей выставки из других регионов, часть из которых завершилась предзаказами байеров.

«Это свидетельствует об интересности наших сезонных новинок пальтовой группы и конкурентоспособной продукции в российском масштабе», — пояснила она.

В свою очередь руководитель компании «Модная шляпка», занимающейся производством головных уборов, Лидия Зуйкова отметила, что продукция организации привлекла дистрибьюторов, работающих в Казахстане.

«Мы получили приглашение принять участие в международной выставке моды «Central Asia Fashion» в Алма-Ате в рамках российского стенда. Надеемся, что проявленный казахскими потребителями интерес к нашей продукции откроет для нас новый рынок сбыта», — сказала она.

Международная выставка «CPM. Премьера моды в Москве. Осень» прошла в столичном «Экспоцентре» в период с 30 августа по 2 сентября в 29-й раз.

Она объединила представителей 27 стран, которые привезли более 1 тыс. 300 коллекций сезона «Весна – лето 2018 года».

Участие пензенских предприятий в мероприятии обеспечило ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома региона.
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