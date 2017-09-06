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Губернатор поручил помочь с сырьем «Чаадаевскому заводу древесных плит»

11:35 | 06.09.2017 | Экономика

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Чаадаевка, 6 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проработать вопрос о поставке некондиционного сырья, вывозимого из лесных массивов при санитарной очистке, на «Чаадаевский завод древесных плит».

Губернатор поручил помочь с сырьем «Чаадаевскому заводу древесных плит»

Фото: Pnzreg.ru

«Я направлю к вам министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области [Александра Москвина]. Он с вами встретится и обсудит детали организации поставок древесного сырья», — сказал глава региона, обращаясь к руководителю предприятия Алексею Портнову во время визита на завод в среду, 6 сентября.

По словам директора, дефицит сырья не позволяет загрузить производственные мощности в полном объеме — необходим запас на зиму около 7 тыс. кубометров.

Алексей Портнов сообщил также, что имеются свободные площади для расширения производства.

«Для нас самое важное — это наличие сырья. Мы поставляем свою продукцию в Волгоград, Ульяновск, Саратов, Краснодар, Пензу, Кузнецк», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, «Чаадаевский завод древесных плит» работает более 10 лет. Предприятие занимается выпуском прессованных плит из древесины. Технологический процесс позволяет использование древесного материала практически полностью.
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