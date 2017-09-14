18:22:00 Четверг, 14 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенский губернатор планирует провести рабочую встречу с главой «Газпрома»

13:47 | 14.09.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев планирует провести рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в октябре или ноябре 2017 года.

Пензенский губернатор планирует провести рабочую встречу с главой «Газпрома»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я планирую поехать к Алексею Борисовичу Миллеру в октябре–ноябре. Я у него буду просить выделения средств на социальные объекты. […] А он мне задаст вопрос: «Иван Александрович, Вы же за газ должны?» — сказал глава региона в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в четверг, 14 сентября, комментируя слова начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаила Панюхина о задолженности муниципалитетов за газ в размере 991,8 млн. рублей.

Иван Белозерцев потребовал предоставить информацию о задолженности отдельно по каждому району, напомнив о списании части долгов муниципальным образованиям по кредитам, полученным из бюджета региона.

«Не на машины, не на поездки, не на закупку бензина [нужно тратить эти деньги]. […] Это дает вам возможность брать и бюджетные кредиты, и в банке. Одно условие — согласование с министерством финансов Пензенской области. С долгами рассчитывайтесь», — резюмировал губернатор.
Актуальное
Читайте также
Переход питания в детсаду «Алый парус» в Пензе на аутсорсинг отложен на месяц Полина Саекова отправится на сборы в Сочи в составе команды России по прыжкам в воду
В Средней Елюзани готовятся к отделке реконструируемой мечети В Пензе возобновлены еженедельные совещания со строителями
Стала известна программа пензенского фестиваля «Сурский компас» В Пензе автобусы №130 временно изменят маршрут 16 сентября
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама