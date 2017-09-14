Пензенский губернатор планирует провести рабочую встречу с главой «Газпрома» Экономика

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев планирует провести рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в октябре или ноябре 2017 года.

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«Я планирую поехать к Алексею Борисовичу Миллеру в октябре–ноябре. Я у него буду просить выделения средств на социальные объекты. […] А он мне задаст вопрос: «Иван Александрович, Вы же за газ должны?» — сказал глава региона в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в четверг, 14 сентября, комментируя слова начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаила Панюхина о задолженности муниципалитетов за газ в размере 991,8 млн. рублей.

Иван Белозерцев потребовал предоставить информацию о задолженности отдельно по каждому району, напомнив о списании части долгов муниципальным образованиям по кредитам, полученным из бюджета региона.

«Не на машины, не на поездки, не на закупку бензина [нужно тратить эти деньги]. […] Это дает вам возможность брать и бюджетные кредиты, и в банке. Одно условие — согласование с министерством финансов Пензенской области. С долгами рассчитывайтесь», — резюмировал губернатор.