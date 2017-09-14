Иван Белозерцев вновь обратил внимание на проблему неофициальной зарплаты Экономика

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал приложить максимальные усилия для легализации заработной платы на предприятиях региона.

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Он сообщил, что при посещении одного из предприятий в Кузнецке рабочий сказал ему о получении зарплаты в конверте.

«Где глава района? Где прокурор? Буду менять, ротировать или вообще освобождать», — сказал глава региона в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в четверг, 14 сентября.

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Иван Белозерцев предложил собирать руководителей предприятии, сотрудников налоговых органов, прокуратуры и полиции, которых предупреждать о последствиях выплат в конверте.

«Будем идти до возбуждения уголовного дела. [...] Тогда и налог на доходы физических лиц будет поступать в бюджет», — подчеркнул губернатор.

Также он поручил ответственным лицам проверить работу предприятий, на которых зарплата была легализована в последние несколько лет.

«Если у них это продолжается, то надо инициировать обращение в прокуратуру районную, если есть там основания — возбуждали уголовные дела», — отметил Иван Белозерцев.