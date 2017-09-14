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Иван Белозерцев вновь обратил внимание на проблему неофициальной зарплаты

14:49 | 14.09.2017 | Экономика

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал приложить максимальные усилия для легализации заработной платы на предприятиях региона.

Иван Белозерцев вновь обратил внимание на проблему неофициальной зарплаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он сообщил, что при посещении одного из предприятий в Кузнецке рабочий сказал ему о получении зарплаты в конверте.

«Где глава района? Где прокурор? Буду менять, ротировать или вообще освобождать», — сказал глава региона в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в четверг, 14 сентября.

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Иван Белозерцев предложил собирать руководителей предприятии, сотрудников налоговых органов, прокуратуры и полиции, которых предупреждать о последствиях выплат в конверте.

«Будем идти до возбуждения уголовного дела. [...] Тогда и налог на доходы физических лиц будет поступать в бюджет», — подчеркнул губернатор.

Также он поручил ответственным лицам проверить работу предприятий, на которых зарплата была легализована в последние несколько лет.

«Если у них это продолжается, то надо инициировать обращение в прокуратуру районную, если есть там основания — возбуждали уголовные дела», — отметил Иван Белозерцев.
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